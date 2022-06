Elezioni RSU nei Consorzi Agrari Nord Ovest: ottimo risultato per Fai Cisl Cuneo

Dopo le vittorie in Balocco ed Inalpi, la Fai Cisl Cuneo riporta un ottimo risultato anche nelle elezioni RSU degli stabilimenti di Cuneo e Fossano frazione Cussanio dei Consorzi Agrari Nord Ovest.

La federazione Cisl che rappresenta i lavoratori del comparto agricolo e alimentare elegge infatti due RSU, ottenendo 28 voti su 47. I due RSU eletti per la Fai Cisl sono Silvio Barberis per la sede di Cuneo e Corrado Trucco per lo stabilimento di Cussanio. “Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato, che premia il lavoro della nostra federazione in un comparto strategico per noi come quello dei Consorzi Agrari, che recentemente ha visto anche il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro dopo una lunga e faticosa trattativa”.

Ad affermarlo è Antonio Bastardi, segretario generale della Fai Cisl Cuneo, che aggiunge: “Un sentito ringraziamento dalla Segreteria e un augurio di buon lavoro alla nuova RSU che va ad insediarsi”.

La Segreteria Fai Cisl Cuneo