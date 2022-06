Oltre cento podisti a Margarita per il primo "Trofeo alpini" [FOTO]

Il tardo pomeriggio di venerdì 25 Giugno ha visto riempirsi la piazza centrale di Margarita con più di cento podisti per la manifestazione “primo trofeo Alpini”, corsa non competitiva, organizzata dal Gruppo Alpini Margarita, in collaborazione con la PAM Mondovì-Chiusa di Pesio e il patrocinio del Comune di Margarita.

Un evento che ha coinvolto persone di tutte le età, dai più giovani, fino ai “veterani”, per un percorso tra le il paese e le campagne circostanti, segnando un doppio giro ad anello per un totale di 7 Km.

Alle 19, dopo il benvenuto da parte del capo-gruppo Renzo Ferrero, i corridori hanno sfidato il sole, muovendosi all’interno di un percorso sicuro, grazie alla collaborazione di numerosi volontari dislocati lungo le varie tappe e le strade locali.

Al termine della manifestazione, stati omaggiati i primi tre uomini arrivati al “foto finish” (Silvio Paluzzi, Danilo Brustolon e Massimo Galliano), le prime tre donne (Margherita Vignolo, Liviana Mandrile e Cristina Libeccio), i primi due soci Alpini (Luca Laratore e Andrea Ottino), nonché i due bimbi più piccoli presenti (Letizia e Michele Comino).

Infine due premi speciali per l’amicizia e la partecipazione sono stati consegnati a Anna Lingua e Leonardo Aimo. Riconoscimenti particolari anche alle squadre più numerose presenti, in particolare PAM, Buschese, Roata Chiusani, Atletica Alba e a Pietro Lubatto, storico podista margaritese e a Marco Olmo, campione pluripremiato.

Ringraziamenti speciali giungano sentitamente alla Sezione ANA Mondovì, per l’appoggio alla manifestazione, a tutti i Soci del Gruppo Alpini Margarita per l’organizzazione, unitamente alla PAM e al Comune di Margarita per la disponibilità, all’Associazione Margarita attiva e solidale per la disponibilità dei Volontari unitamente al Gruppo Eventi e Manifestazioni dell’ANA Mondovì, alla Croce Rossa italiana (Comitato di Mondovì - squadra di Morozzo) per l’assistenza in loco.

Un plauso sentito giunga a Flavio Gancia per l’appoggio logistico e organizzativo, nonché a tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione della manifestazione e l’omaggio del “pacco gara” agli atleti (BCC Caraglio, Alimentari Ghiottomania, Bertone Carni, Sabina Sevega, Trattoria La Mamma). Le coppe sono state gentilmente offerte dalla PAM Mondovì-Chiusa di Pesio e dal Gruppo Alpini Margarita.

Sperando di continuare questa nuova tradizione, si ringraziano sentitamente tutti i partecipanti, collaboratori, volontari e sponsor intervenuti, nonché i margaritesi per la paziente collaborazione durante lo svolgimento dell’evento.