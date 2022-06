Pratiche sleali, Coldiretti Cuneo: 3kg di frutta per un caffè, frutticoltori sotto scacco

Sono inaccettabili i prezzi riconosciuti ai frutticoltori cuneesi per il raccolto 2021, in particolare per le mele e le pesche, e le tempistiche di liquidazione. È quanto denuncia Coldiretti Cuneo con riferimento alle speculazioni e storture che colpiscono un comparto vitale per l’economia cuneese.

L’ortofrutta genera della Granda un fatturato di oltre 260 milioni di euro (senza contare l’indotto), interessando 3.500 aziende che producono circa 700.000 tonnellate di frutta su una superficie di 14.000 ettari. In particolare, la produzione cuneese di pesche coinvolge 1.800 aziende su una superficie di 2.300 ettari, mentre 2.500 imprese coltivano sul nostro territorio 4.500 ettari di melo.

“La situazione è insostenibile, con una forbice esagerata tra la remunerazione riconosciuta ai produttori agricoli e il prezzo della frutta pagato dai consumatori, ed è aggravata dalla grande distribuzione che continua ad applicare il suo strapotere acquistando e vendendo a prezzi che non coprono neanche i costi di produzione” dichiara il Presidente di Coldiretti Enrico Nada.

“Altrettanto vergognose – aggiunge il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu – sono le tempistiche poiché, se tra non molto si raccoglieranno i frutti della nuova stagione, in diversi casi non è ancora stata liquidata quella precedente”.

“È inconcepibile che i nostri frutticoltori debbano vendere 3 chili di frutta per potersi pagare, dopo un anno, un caffè! Siamo pronti ad applicare il Decreto sulle pratiche commerciali sleali perché ai produttori agricoli sia riconosciuto come merita il loro lavoro” dichiara il Presidente Nada.