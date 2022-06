Ciclismo femminile su strada: Elisa Balsamo nuova campionessa italiana

La campionessa del mondo in carica Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) è a nuova campionessa italiana di ciclismo femminile su strada Donne Elite.

Un successo ottenuto al termine della gara di 147,6 km che si è disputata domenica 26 giugno con partenza da Medolla (Mo) e arrivo a San Felice sul Panaro (Mo) su un percorso interamente disegnato nel territorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, nell'ambito delle iniziative promosse nel 10° anniversario dal terremoto del 2012.

La 24enne piemontese Elisa Balsamo ha preceduto in volata la modenese Rachele Barbieri (GS Fiamme Oro) e Barbara Guarischi (Movistar Team Women). Quarto posto per Chiara Consonni (GS Fiamme Azzurre), mentre Eleonora Camilla Gasparrini della Valcar - Travel & Service, quinta, ha conquistato la prima maglia tricolore di ciclismo su strada Donne Under 23.