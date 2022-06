Racconigi Cycling Team: trasferta positiva alla "Tre Giorni Giudicarie Dolomiti"

Si è concluso un positivo trittico di gare per il Racconigi Cycling Team, impegnato nell'inedita edizione della “Tre Giorni Giudicarie Dolomiti”, manifestazione in prove multiple andata in scena da venerdì 24 a domenica 26 giugno.

L'atteso evento, organizzato dalla Società Ciclistica Storo ASD, si è articolato in tre competizioni: la “Notturna Castel Romano”, gara tipo pista nel cuore di Creto (TN), la “Cronometro Idroland”, sulle sponde dell'omonimo lago, e la “Coppa Giudicarie Centrali”, con partenza ed arrivo nel cuore di Tre Ville (TN) e circuito spalmato tra i comuni di Tre Ville, Borgo Lares e Tione.

Nella prima giornata di gara, con in programma le prove di Scratch e Corsa a Punti che hanno determinato la graduatoria finale, la lombarda Matilde Ceriello ha sfiorato il podio, chiudendo in quarta posizione a soli 3 punti dalla medaglia di bronzo, mentre Elisa Roccato ha concluso le proprie fatiche in decima posizione. Buone prestazioni anche delle neo campionesse italiane su pista Camilla Marzanati ed Asia Rabbia, di Benedetta Brafa e di Irene Cagnazzo, che hanno sfiorato la 'top ten'.

Nella cronometro individuale, invece, ci ha pensato Benedetta Brafa a tenere alto l'onore della formazione di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo, ottenendo l'ottava piazza. Matilde Ceriello e Camilla Marzanati hanno sfiorato la 'top ten', chiudendo rispettivamente al dodicesimo ed al tredicesimo posto. Nella terza ed ultima competizione, caratterizzata da un percorso davvero impegnativo e dal grande caldo, la lombarda di Tovo Sant'Agata (SO) Benedetta Brafa è finita in sedicesima posizione, precedendo le compagne di squadra Marzanati e Ceriello. La stessa Ceriello ha chiuso la graduatoria generale finale di questa prima edizione della ''Tre Giorni Giudicarie Dolomiti'' all'undicesimo posto.

CLASSIFICA GENERALE FINALE ''NOTTURNA CASTEL ROMANO'' A CRETO (TN):

1) Ciabocco Eleonora (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) - Punti 50

2) Piffer Sara Piffer (Team Lady Zuliani) 40

3) Cornale Caterina Cornale (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) 34

4) Ceriello Matilde (Racconigi Cycling Team) 31

5) Locatello Camilla(Vo2 Team Pink) 30

6) Sacchi Chiara (Vo2 Team Pink) 26

7) Medori (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) 24

8) Grassi Vittoria (Vo2 Team Pink) 24

9) Zanzi Valentina (Vo2 Team Pink) 18

10) Roccato Elisa (Racconigi Cycling Team) 16

ORDINE D'ARRIVO ''CRONOMETRO IDROLAND'' A BAITONI (TN):

1) Venturelli Federica (Team Gauss - Fiorin) Km 15 in 21'56''.230 alla media di 41,030 Km/h

2) Sanfilippo Martina (Vo2 Team Pink) a 1'08''

3) Zanzi Valentina (Vo2 Team Pink) a 1'15''

4) Ciabocco Eleonora (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) a 1'17''

5) Medori Letizia (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) a 1'30''

6) Prevedello Ilaria (ASD Team 1971) a 1'51''

7) Pepoli Sara (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) a 1'54''

8) Brafa Benedetta (Racconigi Cycling Team) a 2'12''

9) Cornale Caterina (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) a 2'15''

10) Cerofolini Francesca (Ciclismo Insieme - Team Di Federico) a 2'21''