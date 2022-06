Anche Beppe Ghisolfi al summit congressuale di Parigi del WSBI

Il Banchiere internazionale e scrittore, riconfermato a fine 2021 unico Italiano nel consiglio di amministrazione dell'associazione (WSBI) che riunisce la totalità degli enti e istituti bancari al dettaglio attivi nel mondo, sarà nella capitale francese dal 6 all'8 luglio per il congresso plenario.



Il Professor Beppe Ghisolfi, unico rappresentante dell'Italia quale Consigliere dell'istituto mondiale delle casse di risparmio (world saving bank institute) e riconfermato a tale ruolo apicale nel novembre del 2021, prenderà parte al summit congressuale che per quest'anno è stato convocato a Parigi per le date dal 6 all'otto luglio. La convocazione è stata formalizzata dal Presidente Isidro Fainé, anch'egli riconfermato nel 2021, e dal Direttore generale Peter Simon, subentrato a Chris De Noose.



Al congresso interverrà inoltre la Presidente del gruppo europeo delle casse di risparmio, Dominique Goursolle Nouhaud, a capo dello European saving bank group in successione al Banchiere tedesco Helmut Schleweis.



Il Professor Ghisolfi sarà relatore introduttivo all'interno di una fondamentale sezione tematica dei lavori congressuali della giornata specifica del 7 luglio, dedicata al ruolo dell'associazione delle casse di risparmio nelle strategie di educazione e inclusione finalizzate all'adeguamento delle figure professionali, alla riduzione dei divari culturali e al rafforzamento del sistema delle piccole e medie imprese attraverso una sempre maggiore capacità manageriale e finanziaria.



A tale sezione tematica, che avrà inizio alle ore 17, prenderanno parte Weselina Angelov, responsabile del programma di inclusione finanziaria per il WSBI, Redouane Najm Edinne, presidente di Al Barid Bank, Roeland Monasch, amministratore delegato di Aflatoun International (ente non governativo volto alla alfabetizzazione economica), Arfan Ali, presidente e amministratore delegato della Asia Bank, e Mercy Mutua, a capo della finanza accessibile della fondazione Mastercard.



Sono molteplici le personalità di alto prestigio che qualificheranno un già di per sé prestigioso evento, nel quale saranno evidenziate le questioni di attualità e di prospettiva in ordine al ruolo degli istituti bancari al dettaglio nella gestione sostenibile della fase di ricostruzione economica e sociale post pandemica e delle misure sia contingenti che strutturali da opporre agli effetti diretti e indiretti del tragico conflitto in Ucraina. Tra gli ospiti d'onore, l'ambientalista e alpinista Reinhold Messner e la Commissaria Europea Mairead MC Guinness, delegata alle politiche di unificazione del mercato dei capitali a livello continentale e alle strategie di stabilità finanziaria.