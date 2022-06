Arredo casa. Scelta classica o di design?

Quando si parla di arredo casa si tratta di un argomento razionale ed emotivo allo stesso tempo che coinvolge anche progetti futuri.

Razionale perché arredare casa è necessario per organizzare le cose che contiene, come i vestiti, le scarpe, tutto il mondo cucina con piatti, pentole, posate, bicchieri… scegliere tra le stanze la camera da letto e come disporre la cucina e la sala. Il bagno richiede scelte importanti, come i tipi di sanitari, doccia o vasca da bagno.

La parte emotiva dell’arredamento casa riguarda invece il piacere di avere un qualcosa che ci faccia sentire bene, appunto “a casa”, che ci accolga e sia in sintonia con tutta la famiglia, come la scelta dei colori primari e secondari.

Una volta scelto che il divano andrà in quella posizione (razionale) ci troveremo davanti tantissime scelte, dalla dimensione, ai colori, al materiale (emotivo). Ovviamente il prezzo è uno degli elementi, il perimetro all’interno del quale decideremo di muoverci, ma una volta deciso, la scelta sarà molto più emotiva che pensata analiticamente.

A seconda dei casi e dei momenti della vita, arredare casa può voler dire dedicarsi a una zona alla volta, magari la cucina o la camera d letto, per poi rimandare agli anni successivi altre aree, come la stanza dei figli.

La scelta per arredare casa si può fare in tante maniere. Dal classico negozio vicino a casa, comodo, che magari conosciamo già. Ci fidiamo, sappiamo cos’hanno e cosa non hanno. Espongono qualcosa ma la maggiorparte degli articoli sono su catalogo.

Un’altra alternativa è il negozio di arredo design, magari in centro, non vicino a casa, ma con marche top del mondo arredamento. Normalmente “caro” ma con una scelta sicuramente di livello. Un’ulteriore alternativa sono i grandi magazzini dell’arredo, italiani e stranieri. Di solito sono nelle periferie della città o abbinati a grandi centri commerciali. Espongono quasi tutto, i prezzi sono accessibili, ma sappiamo che la qualità è al massimo media.

L’ultima alternativa è l’arredo on line, con shop online di arredamento che coniugano molte delle caratteristiche viste sopra.

In questa maniera puoi facilmente coinvolgere anche tutta la famiglia e condividere le scelte insieme a loro.

Se hai bisogno, lo shop online ha un numero di telefono dedicato che trovi online nel sito, in cui i consulenti sono pronti a darti consigli e aiutarti nella scelta.

Qualunque sia la tua scelta di acquisto, arredare casa è una parte della vita di ognuno di noi importante, perché arredando casa, stiamo proteggendo cosa è importante per noi.