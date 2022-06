Contrasti fra il premier della Repubblica Ceca e il sindaco di Praga sull’accoglienza dei profughi ucraini

Il 1° luglio comincerà per Praga il semestre di presidenza dell’Unione Europea: per la Repubblica Ceca è un compito più difficile rispetto a quelli spettati in passato ad altri Paesi membri, poiché vi si concentrano questioni delicate e pesanti come la crisi energetica, l’aumento dell’inflazione e la gestione dei rifugiati ucraini. Ed è a quest’ultimo proposito che sul fronte interno sono sorti dei problemi per il governo di Petr Fiala, formato anche da elementi euroscettici: i 400mila profughi ai cui è stato dato un “visto di protezione temporanea” con vitto, alloggio e trasporti gratuiti comincia a pesare sul bilancio e sul sistema di accoglienza. Il sindaco di Praga Zdeněk Hřib ha chiesto con insistenza di portare i profughi sul territorio di altre regioni per alleggerire il carico che grava sul KACPU, il centro di accoglienza della capitale; ma non avendo ricevuto dal governo una risposta congrua, ne ha disposto la chiusura temporanea. Come riportato dal sito Strumenti Politici, il premier ha definito questa decisione “irragionevole” e anche il Ministro degli Interni l’ha criticata, ma il sindaco Hřib ribatte chiedendo chi sarà a prendersi la responsabilità politica e finanziaria di continuare a mantenere tutte queste persone mentre i prezzi degli affitti, del cibo e dell’energia continuano a salire a ritmi preoccupanti. Il KCPU resterà quindi chiuso finché i profughi non saranno distributi in modo più equilibrato (finora Praga ha accolto un numero quattro volte maggiore rispetto alle altre città). Per il momento il governo ha tolto l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici a coloro che mostrano il passaporto ucraino e il visto speciale, mentre alla Camera si sta valutando l’emendamento che taglierà i sussidi ai rifugiati per l’acquisto di beni alimentari e di prodotti di igiene.