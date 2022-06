La Zona di Fossano di Confartigianato Cuneo ha celebrato la Fedeltà Associativa

Si è svolta sabato 25 giugno, in piazza Dompé a Fossano, la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti della Fedeltà Associativa di Confartigianato Cuneo – Zona di Fossano.

L’evento è stato preceduto dall’intitolazione di una via locale a Dino Malvino, già presidente provinciale dell'associazione (1959-1977).

In seguito, sotto “l’ala” fossanese, si è preceduto con la consegna dei riconoscimenti a ditte con 50, 45 e 35 anni di Fedeltà Associativa.

Prima della premiazione, a seguito dell’introduzione del commendatore Clemente Malvino, presidente della zona di Fossano di Confartigianato Cuneo, sono intervenuti in rappresentanza dell’associazione Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo; Daniela Balestra, vicepresidente vicaria di Confartigianato Cuneo; Domenico Massimino, vicepresidente nazionale di Confartigianato; Daniela Biolatto, presidente nazionale del Movimento Donne Impresa di Confartigianato.

Nutrita anche la presenza di amministratori e politici. Oltre a Dario Tallone, sindaco di Fossano, hanno portato il loro saluto i parlamentari Giorgio Bergesio, Marco Perosino, Flavio Gastaldi, ai quali si sono aggiunti gli interventi del Vescovo di Cuneo e Fossano mons. Piero Delbosco e del presidente della Cassa di Risparmio di Fossano Antonio Miglio.

Nell’occasione è stato anche consegnato un riconoscimento speciale ad Aldo Caranta, storico dirigente dell’associazione, per il grande impegno dimostrato negli anni al suo servizio: già rappresentante provinciale e regionale degli Autotrasportatori di Confartigianato, dal 2017 al 2021 è stato anche vicepresidente nazionale di Confartigianato Trasporti, e, nello stesso periodo, vicepresidente vicario della Zona di Fossano. Quest’anno, durante la prima fase della guerra in Ucraina, in occasione della campagna di aiuti organizzata da Confartigianato Cuneo in collaborazione con la Fondazione Specchio dei Tempi de La Stampa, ha messo a disposizione la propria sede quale centro di raccolta per i beni da inviare alle popolazioni in difficoltà. Attualmente ricopre la carica di vicepresidente della Confartigianato Cuneo Onlus.

La serata si è conclusa con un momento conviviale in allegria.

«È un appuntamento importante per la nostra Zona – ha dichiarato Clemente Malvino, presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Fossano – che sottolinea l’operosità e la capacità degli artigiani fossanesi. Si è trattato di un’occasione per confrontarsi sulla situazione economica del nostro territorio. Il sistema produttivo del nostro Paese si fonda proprio sulle piccole e medie imprese, alle quali viene chiesto di guardare al futuro con maggior fiducia, orientandosi sempre più verso l’innovazione e l’internazionalizzazione. Non dimentichiamo, inoltre, che questo evento rappresenta anche un piacevole momento di aggregazione e di riconoscimento dell’impegno degli artigiani fossanesi che hanno ricevuto l’attesto di “Fedeltà Associativa”».

«L’iniziativa – aggiunge Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – ha voluto innanzitutto rendere omaggio a imprenditrici e imprenditori che si riconoscono nei principi della Confartigianato, costituendo la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. È questo il senso più profondo della “Fedeltà Associativa”: un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono un importante presidio del territorio, generando economie e relazioni, dando occupazione e contribuendo allo sviluppo del nostro tessuto sociale».

Imprese insignite della “Fedeltà Associativa”



Oltre 50 anni di Fedeltà Associativa

• Curetti P. & Figli snc (Costruzione modelli per fusione - Fossano)

• Bertola Maria (Acconciature uomo/donna – Fossano)



50 anni di Fedeltà Associativa

• Morano Margherita (Acconciatura uomo/donna – Fossano)

• Gerbaldo Francesco (Costruzione e riparazione macchine agricole – Salmour)

• La Principe di Mellano Flavio & C. snc (Produzione mobili – Fossano)

• Rosso Augusto (Lavorazione carne – Fossano)

• Bertola & Contratto snc (Assistenza e installazione materiale elettrico, Fossano)

• Chiapella Giuseppe (Segheria, Fossano)

• Chiapella Guido (Segheria, Fossano)

• Malvino Clemente (Tecnologie per lavorazione materie plastiche, Fossano)

• Rivoira Matteo (Impresa costruzioni edili, Fossano)

45 anni di Fedeltà Associativa

• AF di Cravero F.lli snc (Fotografia professionale– Fossano)

• Bosio Domenico (Autocarrozzeria – Fossano)

40 anni di Fedeltà Associativa

• Teobaldi Renato (Installazione impianti termoidraulici – Trinità)

• Ediltre Costruzioni srl (Costruzioni edili, Fossano)



35 anni di Fedeltà Associativa

• Costamagna Virginio (Impresa Edile – Bene Vagienna)

• Impresa Edile Panero e Barroero & C. snc (Impresa edile – Fossano)

• Edil-art di Avalle Oreste & C. snc (Impresa edile – Fossano)

• Gallo Francesco & Figli snc (Falegnamerie – Trinità)

• Bodrero Massimo (Posatori di pavimenti e rivestimenti - Fossano)

• Dardanello Aldo (Autoriparazioni – Sant’Albano Stura)

• Lux Service snc di Fissore Aldo & C (Installazione e manutenzione impianti elettrici – Fossano)

• La.Me.F. snc (Produzione articoli funerari – Fossano)

• Abrate Luigi (Autocarrozzeria – Salmour)

• Arduino Marilena (Acconciature uomo/donna – Vottignasco)

• Security Sistem di Pascale Alberto (Installazione impianti di sicurezza – Fossano)

• Rosso Guido (Serramenti e infissi in legno – Fossano)

• Vissio Paolo & C. snc (Autotrasporti – Fossano)

• Scatolificio Giacosa srl (Produzione scatole carta e cartone, Salmour)

• Catma snc di Giordano Egidio & C. (Costruzione macchine agricole – Fossano)

• Risso srl (Trasporto merci – Fossano).