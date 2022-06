Tutte le tipologie di prestiti personali online

Ristrutturare casa, cambiare auto, fare un viaggio e così via, sono tutti progetti di vita costosi che a volte richiedono un prestito personale.

Che cos'è un prestito personale?

Il prestito personale rientra tra i prodotti del credito al consumo: se la banca cui vi rivolgete accoglierà la vostra domanda, la cifra vi verrà erogata e potrete farne l'utilizzo desiderato senza necessità di ulteriori rendicontazioni delle spese effettuate. Questo permette di utilizzare il capitale richiesto per ogni tipo di progetto secondo la combinazione durata/rata più comoda per le proprie esigenze. Il capitale è rimborsabile secondo una tempistica fissata in anticipo e con pagamento fisso. Ciascuno di questi pagamenti mensili include una quota del capitale prestato, a cui si aggiungono gli interessi. Nel momento in cui si sottoscrive un prestito personale il valore più importante a cui fare riferimento è il TAEG: comprende tutti i costi legati al prestito e permette dunque di capire quanto effettivamente si spenderà per ripagare il finanziamento. L'utilizzo di un prestito permette di realizzare una o più acquisizioni personali. Ciò include beni di consumo, materiali di ristrutturazione e servizi. Puoi anche usarlo per finanziare le tue cure mediche, un evento o persino la tua prossima vacanza.

Dove richiedere un prestito personale?