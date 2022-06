Nel cuore di Boves le spettacolari esibizioni di freestyle per il motoraduno "Colli senza frontiere"

Attesa per il grande motoraduno “Colli senza Frontiere” in programma per venerdì 1° luglio a Boves, nella splendida cornice di piazza Italia, cuore della città.

Alle 17,30 si terrà un evento all’insegna dell’adrenalina per tutti gli amanti delle due ruote. Un coinvolgente spettacolo di freestyle dove motociclisti compiranno evoluzioni e salti di 9 metri d’altezza e conquisteranno il pubblico grazie alla loro bravura.

Un evento mozzafiato e tanto divertimento che verrà ripetuto anche alle ore 20 e alle ore 22.

All’esibizione, curata dallo Show Action Group, si alterneranno momenti musicali con Dj e, presso i locali cittadini, si potranno guastare prelibatezze a tema, dall’aperitivo alla cena.

Sabato 2 luglio alle 8,30 in piazza Borelli ci sarà invece la partenza delle motociclette che proseguiranno verso Argentera. La manifestazione proseguirà quindi in Valle Stura dove i centauri giungeranno intorno alle ore 11 (villaggio primavera). Alle ore 11,30 la sfilata fino al Lago della Maddalena dove sarà celebrata la messa da Don Biker e la benedizione dei caschi.

Alle ore 13 ad Argentera pranzo e spettacoli di freestyle alle ore 12,30 – 14,30 – 16,30.

Domenica 3 luglio i motociclisti potranno scoprire la valle Stura seguendo diversi itinerari.