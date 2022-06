Cuneo, in sette sezioni Patrizia Manassero supera il 70%

Tra le 55 sezioni del comune di Cuneo, il seggio in cui, in assoluto, la neosindaca Patrizia Manassero ottiene il maggior risultato è il 22 (via Arturo Felici, via Benedetto Dalmastro, via Beppe Fenoglio, via Bodina, via G.F. Ghedini, via Luigi Teresio Cavallo), dove sfiora il 75% (74,93% per l’esattezza).

A ruota le sezioni 46 (via Acceglio, via Antonio Carle, via Canale Miglia, via Carbonera, via Cascine Barca, via Castagna, via Castelmagno, via Elva, via Marmora, via Monterosso, via Prazzo, via Ricati, via Valle Grana, via Valle Maira) col 73,15% e 45 (piazzale San Defendente, via Antica di Vignolo, via Antonio Carle, via Basse Stura, via Cascina Pozzo, via Giola, via Molino Morra, via Ricati, via San damiano Macra, via San Giacomo, via Valle Maira,

via Vittorio Baudi di Selve col 73,13%

Le altre quattro sezioni in cui è stata superata quota 70 per cento sono le 20 (71,4%), 21 (72,33%), 24 (72,45%) e 42 (70,93%).