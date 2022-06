Cuneo, in una sezione soltanto, la numero 35, Franco Civallero sfiora il 50%

In nessuna delle 55 sezioni in cui è elettoralmente divisa la città di Cuneo, il candidato sindaco del centrodestra Franco Civallero è riuscito a prevalere su Patrizia Manassero.

Analizzando i dati nel dettaglio si constata però che in tre seggi, i numeri 13, 35 e 39, ha superato la soglia del 46%.

Il record assoluto di consensi il candidato sindaco sconfitto l’ha avuto nella sezione 35 (circonvallazione Bovesana, via Bombonina, via Castelletto Stura,

via dei Trucchi, via delle Isole, via di Torre Bava, via Duccio Marchisio, via Forfice, via San Matteo, via Savona, via Tetti Pesio, via Tetto Sacchetto).

Nella numero 13 (corso Dante, corso Giolitti, corso Monviso, corso IV Novembre, Lungostura XXIV Maggio, Piazzale della Liberta', via A.Meucci, via Basse Sant'Anna, via Caduti sul lavoro, via Carlo Chiapello, via Felice Cavallotti, via Monte Zovetto, via Sebastiano Grandis, via Silvio Pellico,

via Virginio Allione), zona in parte caratterizzata da maggiori problematiche sociali il 46,32%.

Nella numero 39 (via Baracchi, via Cambiana, via Civalleri, via del Villasco, via Furia, via Genova, via Gioni, via Monea Oltregesso, via Roata Canale, via Rota, via Savona, via Trinità)

Questi i seggi in cui il candidato sindaco del centrodestra ha superato la soglia del 40%: 9, 25,28, 38, 40,44, 49,50,51 e 52.