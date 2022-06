Elezioni Savigliano, Zampedri abbraccia Portera: "Pronti a collaborare per il buon governo della città"

All'indomani dell'elezione di Antonello Portera, arriva il messaggio di Gianluca Zampedri e della lista civica "Risvegliamo la città".



La vittoria di Portera arriva dopo l’endorsement (civico) del candidato a sindaco sostenuto dal centrodestra Gianluca Zampedri (2.186 preferenze pari al 22,86%) e della lista “Risvegliamo la città” (481 voti) che ha invitato i propri elettori a sostenere Portera al ballottaggio. Un sostegno, lo ribadiamo, da cui hanno preso le distanze i partiti (Fratelli D’Italia, Lega, e Forza Italia con Udc che hanno ottenuto rispettivamente 774, 579 e 214 voti).

Riceviamo e pubblichiamo la nota a poche ora dalla conferma al ballottaggio.





********

Gianluca Zampedri con i candidati e i sostenitori della lista civica Risvegliamo la città, ci congratula con il neo sindaco Portera per la netta vittoria ottenuta al ballottaggio. Nei numeri del risultato è evidente che gli elettori che hanno sostenuto Gianluca Zampedri al primo turno abbiano seguito compatti le sue indicazioni di voto per il ballottaggio, in favore del cambiamento alla guida della città.



Come già comunicato al neo sindaco, siamo pronti a fare la nostra parte e collaborare per il buon governo della città. Il nostro impegno civico proseguirà nel futuro anche attraverso l’associazione culturale LèLibera, fondata per stimolare il confronto su idee e proposte in favore dello sviluppo della città.