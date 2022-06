Il sindaco di Mondovì incontra Rosso e Ferreri: "La collaborazione è la strada giusta"

Si è svolto, nella mattinata di lunedì 27 giugno, un incontro fra il sindaco di Mondovì Luca Robaldo e i consiglieri comunali Enrico Rosso ed Enrico Ferreri, rispettivamente candidati sindaci per le coalizioni di centrodestra e centrosinistra alle ultime elezioni comunali.

Il sindaco Robaldo, invitando i due consiglieri comunali, ha voluto dare seguito a quanto più volte affermato in campagna elettorale in merito alla volontà di lavorare insieme per il futuro della città.

"Sono grato all'Arch. Rosso ed al Dott. Ferreri per avere accettato questo invito. Nel rispetto dei ruoli di ognuno credo che la collaborazione, almeno sui temi principali, sia la strada giusta per iniziare questa legislatura all'insegna del reciproco rispetto e del comune impegno.

Abbiamo deciso di ritrovarci ogni qualvolta lo riterremo necessario, per confrontarci almeno sulle tematiche di comune interesse per la Città. Credo sia un ottimo segnale anche nei confronti di coloro che non hanno partecipato al voto del 12 giugno scorso", commenta il sindaco Robaldo.

"Riteniamo positiva la convocazione da parte del sindaco – spiegano Rosso e Ferreri - Con l’incontro di oggi avviamo una collaborazione costruttiva, sempre vigilando in modo attento sull’attività svolta dalla maggioranza".