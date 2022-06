Carrelli in dono alla Farmacia Ospedaliera dell’Asl Cn1

Nei giorni scorsi la società cooperativa Vds ha donato, alcuni carrelli per il trasporto di scatole per l’utilizzo nelle sedi della Farmacia Ospedaliera dell’Asl Cn1.



La donazione, che ha un valore di circa 13mila euro, è stata molto apprezzata dall’azienda sanitaria e dal direttore della struttura Andreina Bramardi, accolta con favore da farmacisti e operatori delle sedi di destinazione, per la loro funzionalità nell’utilizzo quotidiano.