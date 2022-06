In antiche dimore, ville di collina, giardini del Marchesato con Marisa Russotti Gullino

“Le voci di coloro che sono ormai perduti, attraverso questi muri antichi, ci parlano in sogno. E l’eco per un istante fa ritorno. Come musica che lentamente dilegua”. Con questi versi la scrittrice e poetessa saluzzese Marisa Russotti Gullino introduce il suo ultimo libro “Saluzzo e le Terre del Monviso. Antiche dimore, ville di collina, giardini”.

La presentazione, ad ingresso libero, si terrà al Monastero della Stella venerdì 1° luglio alle 17,30. L’autrice dialogherà con la giornalista Vanna Pescatori.

Il libro, corredato dagli scatti della fotografa di architetture d’interni Rosa Amato, nasce dall’esigenza di far conoscere ad un pubblico ampio, inedite realtà storico- urbane e architettoniche del Marchesato.

"Le immagini degli interni di alcune dimore storiche a Saluzzo, Piasco, Caraglio, Dronero e Revello ci permettono di ricostruire in parte, la storia del territorio e delle famiglie artefici di un patrimonio edilizio e culturale di inestimabile valore. – spiega Marisa Russotti Gullino – Si potranno ammirare gli interni di due dimore private che si affacciano su Salita al Castello a Saluzzo: la Casa bassa dei Marchesi, ora casa dei Conti Lovera di Maria, e il Palazzo Della Chiesa d’Isasca. Proseguendo il nostro viaggio scopriremo un inedito Hans Clemer e il famoso Retablo, ora custodito a Bruxelles.

Allontanandoci da Saluzzo – conclude - visiteremo il Palazzo Porporato di Piasco, il Palazzasso di Caraglio, strettamente legato al Filatoio. A Dronero, il palazzo appartenuto un tempo allo storico Manuel di San Giovanni e ora di proprietà dei conti Valfrè di Bonzo. Chiuderemo il cerchio ritornando a Revello, a Bramafam, per immergerci nel giardino incantato di Paolo Pejrone".