Riapre il punto informativo del Parco del Monviso al Pian del Re

Domenica 3 luglio riapre il Centro visita Pian del Re, il punto informativo del Parco del Monviso ricavato in una delle ex casermette esistenti in loco: sarà visitabile in orario continuato 8-16 tutte le domeniche fino all’11 settembre e tutti i giorni da lunedì 15 a sabato 20 agosto. Al suo interno numerosi pannelli esplicativi permettono di conoscere ed approfondire vari aspetti riguardanti la flora e la fauna che popola le pendici del Monviso. Una visita, prima o dopo un’escursione, consente dunque ai visitatori di apprezzare appieno la natura che caratterizza l’alta valle Po, scoprendo molti dei suoi segreti.

Si ricorda inoltre che in un locale nelle vicinanze, un tempo adibito a cucina militare e frutto di un recupero architettonico effettuato nel 2019, il Parco del Monviso ha collocato un centro informativo sempre accessibile, allestito con pannelli in quattro lingue dedicati all’approfondimento di numerosi aspetti del rapporto tra uomo, montagna e natura, con particolare riferimento all’alta valle Po e allo stesso Pian del Re.