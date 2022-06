Atletica, Campionati Italiani Assoluti su pista: Pietro Riva e Josè Bencosme d'argento a Rieti

Dodici medaglie è il bottino complessivo degli atleti piemontesi impegnati nel fine settimana a Rieti ai Campionati Italiani Assoluti su pista.

Medaglia d'Argento per Pietro Riva (Fiamme Oro) sui 5000 metri. L'albese si presenta a Rieti da campione uscente, ma cede il titolo a Yeman Crippa che detta il ritmo: intorno a metà gara si mette in testa e porta via un terzetto composto anche da Riva e da Osama Zoghlami. Poi, a due giri dal termine, il trentino sferra l’attacco decisivo e allunga, con Riva che chiude secondo in 13:33.10 a sette secondi dal vincitore.

Argento anche per Josè Bencosme De Leon (AVIS Barletta) che si laurea vicecampione italiano dei 400hs, confermando la buona condizione di questa stagione che l’ha portato a correre 49.29 a Savona e 49.39 a Ginevra. A Rieti stampa 49.59, secondo dietro Lambrughi, primo in 49.22. Ora anche per lui, obiettivo Giochi del Mediterraneo, cercando di limare altri centesimi al primato stagionale.