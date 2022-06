Cuneoginnastica: a Rimini Matilde Viano firma la quinta medaglia nazionale

Continuano i successi delle giovani atlete del settore della ritmica di Cuneoginnastica impegnate nel campionato italiano di Rimini.

Sabato 26 giugno Matilde Viano, classe 2012, giovane promessa della Asd Cuneoginnastica, ha preso parte al campionato individuale di più alto livello tecnico Silver, LE eccellenza allieve.

Il programma di gara prevedeva l'esecuzione di tre esercizi: uno a corpo libero e due con gli attrezzi, per Matilde fune e cerchio.

Viano ha aperto la gara con un'ottima esecuzione al corpo libero con il quale ha rotto il ghiaccio. A seguire Maty è scesa in pedana con la fune e con semplicità e precisione ha convinto la giuria che la premia con il punteggio di 13.750. Per finire, cerchio con il quale ha migliorato ancora i suoi parziali, 13,800.

Questi risultati sono valsi le qualificazioni con entrambi gli attrezzi tra le migliori 10 ginnaste d'Italia e il settimo posto nella classica all around in Italia su oltre 50 atlete partecpanti.

Domenica 27 giugno Matilde è tornata a calcare il campo di gara, dimostrando tutto il suo valore tecnico con un'esecuzione grintosa e mozzafiato al cerchio che la giuria premia con la medaglia di bronzo.

Matilde è la terza migliore ginnasta al cerchio della categoria Silver LE A2. Purtroppo un'esecuzione fallosa alla fune non le ha permesso di ripetere il risultato della giornata di qualifica, chiudendo la gara in decima posizione.