International U18 Cup: a Saluzzo brilla la stella di Alessio Romano

Domenica 26 giugno si è disputata a Saluzzo l’International U18 Cup, campionato mondiali e di corsa in montagna.

Presente in maglia azzurra il portacolori dell’Atletica Roata Chiusani Alessio Romano che, con una grande prova sul tracciato di 4,7km, giunge al traguardo terzo assoluto in 16’40, aggiudicandosi la medaglia di bronzo a livello individuale del campionato mondiale.

Grazie alla prestazione di Alessio, al secondo posto di Nicola Morosini ed al nono di Marcello Scarinzi, l’Italia è Campione del Mondo di corsa in montagna U18; completano il successo dell’Italia il secondo posto e la medaglia d’argento della formazione B.

Nella prova riservata alla categoria Cadette, valida per il Trofeo delle Regioni, spicca per l’Atletica Roata Chiusani il 5° posto di Alice Gastaldi, in gara a livello individuale, al traguardo in 12’15.