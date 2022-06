La Ginnastica Mondovì campione nazionale a Brescia

Si sono date appuntamento a Brescia più di 1000 ginnaste provenienti da tutta Italia per i Campionati Nazionali Aics di Ginnastica Ritmica che ha offerto nell'arco di quattro giornate uno spettacolo ad alto livello. Grande exploit della Società Ginnastica Mondovì che ha portato a casa ben tre titoli di Campione Nazionale e moltissimi podi.

Nella gara Silver Senior, Giorgia Casagrande ha incantato pubblico e giuria con un'esecuzione ai due attrezzi, cerchio e palla, in cui ha ottenuto il super punteggio di 10.65, e ha vinto la classifica assoluta e il titolo di Campione Nazionale. Anche Beatrice Lovera nella categoria Silver Junior ha fornito una fantastica prestazione nel cerchio con difficoltà ad alto rischio perfettamente riuscite, ottenendo il miglior punteggio (10.20) nella classifica assoluta agli attrezzi e il meritato titolo di Campionessa Nazionale.

Ed ecco poi che alle due individualiste si è aggiunto l'applauditissimo trio di Desire Gonella, Celeste Madeddu e Gaia Viglino che ha vinto la gara a squadre d'Insiemi Allieve battendo le altre sei valide squadre finaliste, anche se al loro primo anno di attività agonistica. Nella gara d'Insiemi Open brillante performance della coppia Giulia e Matilde Filippi che hanno eseguito in modo ineccepibile l'affascinante l'esercizio con gli attrezzi misti e si sono guadagnate il secondo gradino del podio. Poco dopo di loro un'altra bella prestazione della coppia Beatrice Lovera e Rebecca Voarino classificatasi al 5° posto. Giulia Filippi ha anche partecipato alla gara delle individualiste Senior dove con un bellissimo esercizio alle clavette, punti 10.10, è salita sul terzo gradino del podio dopo le fortissime Eurytmica e Brescia. Nella gara Junior 2° fascia un'altra convincente prova di Agnese Fachino 5° in un vivace esercizio al cerchio. Nella stessa categoria anche Matilde Filippi molto brava nella palla con un meritato 6° posto così come pure Rebecca Voarino 10° nelle clavette.

Nelle altre giornate sono arrivate soddisfazioni dalle gare a squadre categoria Allieve D con il terzetto di Teresa Basso, Elena Rakaj e Viola Manera, 5° posto con una coreografia coinvolgente e il buon punteggio di 9.80. Nella gara a squadre Senior ancora un podio per Claudia Isola, Anna Marchisio e Maria Vandini che, dopo un esercizio molto elaborato con 3 cerchi, sono salite sul secondo gradino. Non poteva esserci un finale migliore di stagione per le ginnaste e le istruttrici Edith Bernelli e Silvia Ghibaudo impegnatissime in un anno agonistico intenso e ricco di grandi successi.