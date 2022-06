Volley maschile: si rafforza la collaborazione tra VBC Mondovì e Villanova

Anche per la stagione agonistica 2022/2023 la collaborazione tecnica e logistica fra il VBC MONDOVÌ ed il VILLANOVA non solo proseguirà ma addirittura si rinforzerà ulteriormente e ciò al fine di poter confermare tutto quanto di buono è stato fatto nelle ultime annate agonistiche per migliorare ulteriormente sia il livello tecnico che l’offerta qualitativa del volley maschile del monregalese.

“Onde poter ulteriormente alzare l’asticella dell’ intero settore maschile e renderlo ancora più competitivo – dichiarano i dirigenti delle due Società – riteniamo che la strada migliore sia quella di ulteriormente consolidare la collaborazione sia tecnica che logistica: siamo due Società che operano sul medesimo territorio e che, unite, possono regalare agli appassionati di volley tante soddisfazione ed ottenere brillanti risultati agonistici. Dopo la sofferta rinuncia alla Serie A3 e la decisione di ripartire dalla nostra serie C, (cosa peraltro già avvenuta con la retrocessione dalla serie B nel 2005/2006 con alla guida Sasso) cercheremo di riconquistare sul campo quello che abbiamo dovuto lasciare, così come la nostra storia cinquantennale insegna, e pertanto proveremo ad ottenere il ritorno nei Campionati Nazionali andando a conquistare la promozione in serie B vincendo la serie C, anche se sappiamo perfettamente che sarà un traguardo impegnativo e che si ottiene lavorando sodo e faticando quotidianamente. Poiché la collaborazione sta funzionando più che bene, la stessa prosegue “in automatico” ed anzi nelle prossime settimane potrebbero essere annunciate ulteriori interessanti novità”.



Pertanto la stagione alle porte saranno al via la prima squadra, che appunto militerà nel Campionato Regionale di serie C e proverà a centrare la promozione in serie B, la seconda squadra che militerà nel Campionato Regionale di serie D e punterà a far crescere i numerosi giovani dell’ organico, l’ U.17, l’ U.15 e le varie U.13.