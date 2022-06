Alba, 88 primavere per il nuotatore più anziano alla «24 ore» di San Cassiano

Si è conclusa alle 18 di ieri, domenica 26 giugno, la 24 ore di nuoto organizzata presso la storica piscina di San Cassiano ad Alba.

L'evento, giunto alla sua 5ª edizione, ha previsto una staffetta continuativa di nuoto iniziata alle ore 18 di sabato 25 e proseguita sino alle 18 di domenica 26 con la partecipazione di oltre 60 nuotatori tra amatori e agonisti.



Come da tradizione hanno partecipato all'evento il gruppo di nuoto dell’associazione SportAbili Onlus di Roddi e gli agonisti del Centro Sportivo Roero Finp di Alba, completando con tenacia due ore di nuoto.



Gli organizzatori dell’Asd LiSport ringraziano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per aver inaugurato l'evento con la prima sessione di nuoto di sabato 25 giugno, Roberto Conte e la sezione "Mario Fontani" di Alba dell'Associazione Veterani Sportivi per il supporto all'organizzazione, la Fondazione Crc e il produttore vinicolo Alessandro Rivetto per il sostegno e la sponsorizzazione all'iniziativa. Un "sentito ringraziamento" va poi al sindaco di Alba Carlo Bo e all'assessore Daniele Sobrero per la loro presenza alla premiazione finale.



Da rilevare, tra i premiati, Beppe Silvestro, che ha inaugurato e concluso la 24 ore e che con i suoi 88 anni d'età è stato il partecipante più anziano all'evento.