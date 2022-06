Mercoledì arriva a Cuneo la Ferrari Cavalcade: in piazza Galimberti 144 "rosse" in esposizione

Mercoledì 29 giugno farà tappa a Cuneo la Ferrari Cavalcade, evento che ogni anno raduna le “Rosse” più esclusive del pianeta e le porta sulle strade più iconiche d’Italia.

Previsto inizialmente nel 2020 e rimandato a causa della pandemia, torna un evento unico nel mondo dell’automobilismo che riesce a riunire sotto il segno del Cavallino Rampante gli equipaggi provenienti dai oltre 30 nazionalità, fra le quali Stati Uniti, Canada, Cina, Emirati Arabi, Nova Zelanda e naturalmente i Paesi europei. Un’esperienza indimenticabile per condividere il piacere e il divertimento di guida delle automobiliche portano il nome dell’Italia nel mondo.

Tra le ore 12 e le 14, le 144 vetture partecipanti rimarranno in esposizione in piazza Galimberti, dove si potranno ammirare gran parte dei modelli presentati da Ferrari negli ultimi dieci anni.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 29 giugno e sino a terminate esigenze saranno operative le seguenti limitazioni alla circolazione e alla sosta:

- Piazza GALIMBERTI – anello interno/esterno per tutta la sua estensione (incluse testate) :

chiusura al transito dalle ore 11:00 alle ore 16.00 di mercoledì 29/06/2022

divieto di sosta: dalle ore 10.00 alle ore 16.00 di mercoledì 29/06/2022;

Via CARAGLIO – tratto compreso tra Corso KENNEDY e Piazza Foro BOARIO (esclusa):

divieto di sosta: dalle ore 09.00 alle ore 18.00 del mercoledì 29/06/2022;

- Via SETTE ASSEDI – tratto compreso da Corso KENNEDY a via Manfredi di LUSERNA

divieto di sosta: dalle ore 15.00 alle ore 21.00 di martedì 28/06/2022;

- Via Santa MARIA – tratto compreso tra via A.ROSSI e via C.M. ROERO

divieto di sosta: dalle 06.00 alle ore 21.00 di mercoledì 29/06/2022;

chiusura al transito dalle ore 12.00 alle ore 16:00 di mercoledì 29/06/2022;

- Via C.M. ROERO – ambo i lati – tratto compreso tra via S. MARIA e via SetteASSEDI :

divieto di sosta: dalle ore 10.00 alle ore 16.00 di mercoledì 29/06/2022;

Dalle ore 11.00 e sino a cessate esigenze previste entro le ore 16.30 del 29 giugno 2022, è istituito il divieto di sosta e transito con rimozione forzata su ambo i lati per tutti i tipi di veicoli, lungo il seguente percorso interessato dal passaggio della competizione:

1. CORSO NIZZA -tratto compreso tra la via E. Filiberto e Piazza Galimberti.

2. PIAZZA GALIMEBRTI – tutta la piazza –

3. VIA SANTA MARIA – tratto compreso tra via C.M. Roero e via A. Rossi.

È altresì vietata la circolazione dei veicoli e delle persone negli attraversamenti ed incroci intersecanti il percorso di gara o le aree delimitate per la sicurezza degli utenti della strada.