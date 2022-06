Statale 28, in arrivo dall’Anas 15 milioni. Il presidente della Provincia di Imperia Scajola: “Arteria fondamentale per lo scambio con il Piemonte”

Oltre quindici milioni, 15.586.400 euro per l’esattezza, per ammodernare la Statale 28. L’annuncio è stato dato oggi nel palazzo della Provincia di Imperia, nell’incontro tra il presidente Claudio Scajola, i vertici regionali dell’Anas, e alcuni sindaci dell’entroterra imperiese.

“La Statale 28 - ha detto Scajola - è fondamentale per i rapporti e lo scambio turistico e commerciale con il Piemonte. Da tempo c'è in evidenza la necessità del traforo Armo - Cantarana, stiamo cercando di muovere ogni passo perché possa essere inserita nel piano decennale della programmazione di Anas di prossima approvazione, abbiamo bisogno anche dell'Aurelia bis in questo territorio e si fanno passi avanti perché nel piano decennale dell'Anas saranno previsti diversi tratti dell'Aurelia bis in provincia, ma nel frattempo abbiamo necessità con urgenza che lungo la Statale 28 vengono fatti gli investimenti necessari per renderla maggiormente fruibile".

All’incontro hanno partecipato anche i sindaci Alessandro Alessandri (Pieve di Teco), Vittorio Adolfo (Pornassio), Luca Vassallo (Chiusavecchia), Giovanni Agnese (Chiusanico) e Ilvo Calzia (Pontedassio), che hanno chiesto anche altri interventi per incentivare la sicurezza, accolti positivamente dall’Anas.

Tra questi, anche il miglioramento della segnaletica in corrispondenza dell’innesto a valle nel territorio comunale di Pontedassio, e della copertura della rete telefonica nelle gallerie e nelle aree esterne nelle immediate vicinanze.

IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Interventi di regimazione delle acque di superficie mediante realizzazione di cunette in cis, pozzetti, canalette di embrici e fossi di guardia e realizzazione di drenaggi sulla S.S. 28. (700mila euro)

Lavori di consolidamento strutturale comprese le opere complementari ed il risanamento del calcestruzzo ammalorato della Galleria San Lazzaro sulla S.S. 28 (3milioni di euro)

Lavori di rettifica planomeetrica della sede stradale dal km 100+650 al km 1034-750 sulla S.S. 28

Lavori di messa in sicurezza de! versante in frana in località Case Rosse sulla S.S. 28 (6mila euro)

S.S. n° 28 "del Colle di Nava"- Completamento dei lavori di ammodernamento in sede tra ii km 107+800 e il km 108+300 S.S. 28 "del Colle di Nava". (333.600mila euro)

Lavori di realizzazione dei giunti e completamento delle opere di regimazione idraulica del viadotto Giare di rezzo al km 'M (carreggiata est e carreggiata ovest) (702mila euro)

"Con piacere l'Anas ha accolto il nostro invito è stato con noi il direttore della rete per la Liguria ha portato la notizia che sono alla firma della direzione generale progetti complessivi per 15 milioni di euro che interessano diversi tratti 7 tratti della Statale 28. Sono lavori che cominceranno presto, anche perché abbiamo concordato che ci sarà trasmesso il mese prossimo. Per quanto riguarda il cronoprogramma dei lavori abbiamo chiesto i cantieri h24 devono essere il più veloci possibili, c’è bisogno in tempi celeri di fare lavori di ammodernamento e nel contempo di non rallentare il traffico con tempi lunghi nella costruzione di queste opere. Abbiamo chiesto maggiore sicurezza e quindi c'è l'impegno che nelle gallerie e nella rete viaria della Statale 28 dove i telefoni non prendono possa essere installata tutta l'attrezzatura necessarie perché si renda più sicuro percorrere questa importante arteria. E così nell' innesto tra Pontedassio e Imperia, sovente oggetto di incidenti sia modificato completamente. Mi pare quindi un incontro molto positivo a cui ho voluto che partecipassero tutti i sindaci che hanno a che fare quotidianamente con i problemi della Statale 28 in quel territorio”, ha concluso Scajola.