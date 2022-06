Bra, va in scena lo spettacolo di teatro danza delle allieve dell’associazione "Il sole a mezzanotte"

Martedì 5 luglio alle 21 ai giardini del Belvedere di Bra andrà in scena "Lo studio del Dottor Palomero", spettacolo di teatro-danza,diretto da Eloisa Giacosa e interpretato dalle allieve adolescenti del corso di teatro dell'associazione "Il sole a mezzanotte".

La rappresentazione è tratta dal film spagnolo "Toc Toc", che affronta il tema della sindrome di Tourette: in uno studio medico si incontrano diverse persone con le loro psicosi. Hanno ricevuto tutti appuntamento alla stessa ora, non capiscono perché e, nell’attesa che arrivi in medico, cominciano a confrontarsi, a fare dei miglioramenti e a trovare assieme delle piccole soluzioni. Durante lo svolgimento, ci saranno inoltre alcuni momenti di danza in cui i personaggi raccontano sé stessi.

"L’idea parte da me: avevo visto il film spagnolo e l’ho trovato adatto per parlare delle problematiche degli adolescenti in un momento, quello della pandemia così particolare: il teatro infatti può sdrammatizzare le cose più pesanti", spiega la regista. "La mia proposta è stata ben accolta dalle ragazze, che hanno trovato quali personaggi interpretare. Per l’occasione, abbiamo inoltre aperto una collaborazione con l’aiuto alle famiglie braidesi: la sua coordinatrice, Federica Allasia, ha proposto ad alcuni ragazzi di partecipare. Abbiamo fatto alcune lezioni con loro, che ne hanno tratto grande beneficio. Lo spettacolo era ormai già imbastito, ma alcuni di loro parteciperanno comunque all’inizio".

Ricordiamo che "Il Sole A Mezzanotte", la cui direttrice è Simona Albri, è un’associazione sportiva dilettantistica specializzata in corsi di danza classica, moderna/ contemporanea e breakdance, per bambini dai 3 anni e dal 2021 anche per adulti, che offre anche lezioni di teatro e dizione. Al momento conta 5 sedi: Bra, La Morra, Cervere, Cinzano e Cherasco.