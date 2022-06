Dalle Fondazioni 60 mila euro al Comune di Casteldelfino per i lavori alla Borgata Bertines

Era il 2015 quando il Comune di Casteldelfino, all’ultimo anno del secondo mandato del sindaco Domenico Amorisco, aveva inoltrato domanda di finanziamento di 966 mila euro con una compartecipazione di 60 mila euro a carico del bilancio comunale mediante accensione di mutuo, per le aree degradate ai sensi del Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 15 ottobre 2015, per dare un nuovo look e nuove condizioni di vita alla borgata Bertines.

Era il 2021 a ben 6 anni dalla richiesta, quando è arrivata all’Amministrazione del sindaco Anello, succeduto ad Amorisco, la comunicazione del finanziamento con l’invito ad assicurare la compartecipazione finanziaria.

Siamo invece nel 2022 è più precisamente a fine giugno, quando sono stati assegnati, su richiesta della nuova Amministrazione guidata da Amorisco, ritornato frattanto a Casteldelfino per il suo terzo mandato, 40 mila euro, ripartiti nel biennio 2022/2023, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e di 20 mila da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per un totale di 60 mila euro che vengono a cancellare la voce “mutuo” da un bilancio dalle carenti risorse qual è quello di Casteldelfino che conta al momento solo 143 abitanti!

Il progetto finanziato riguarda la riqualificazione di spazi ed edifici pubblici ad uso comunitario della borgata Bertines con la realizzazione di un nuovo campo di bocce, un miniparco-giochi per bambini e la riqualificazione delle ex scuole della borgata.

Legittima la soddisfazione del primo cittadino della capitale dell’Escarton che ringrazia sentitamente le due Fondazioni che hanno fatto evitare, con ie loro preziose assegnazioni, la revoca del finanziamento statale di 906 mila euro per le difficoltà di assicurare la compartecipazione finanziaria a carico del bilancio comunale.