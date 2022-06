L’alt(r)a Langa. Potenzialità e sviluppo di un’area svantaggiata

Nel periodo in cui l’Alta Langa attira un gran numero di visitatori, affascinati dalle sue colline tinte di viola, l’esigenza di condividere visioni di sviluppo in quest’area considerata marginale si sente con forza.

Venerdì 1° luglioalle ore 20.45 in borgata Cavallini a Paroldo, Attilio Ianniello (Direttore del Comizio Agrario di Mondovì presenterà il libro di Matteo Cerrina dal titolo “ Da area marginale a terra originale L’alt(r)a Langa” (Meti Edizioni) e modererà la tavola rotonda a seguire. Il Comune di Paroldo, l’Ecomuseo della Pecora delle Langhe, l’Associazione Lisoròt ed il Comizio Agrario di Mondovì, organizzano infatti un incontro sulle peculiarità e potenzialità di sviluppo dell’Alta Langa, un territorio ricco di risorse ambientali e culturali, oggi rivalutato.

Insieme all’autore del libro, parteciperanno Renato Suria (Presidente Coldiretti zona di Ceva e titolare dell’azienda agricola Ca’ de Suria di Sale San Giovanni), Anna Maria Abbona (Titolare dell’azienda agricola vitivinicola “Abbona Anna Maria” di Farigliano), Roberta Ferraris (guida ambientale ed escursionistica, autrice di guide turistiche ed escursionistiche) e infine allevatori di ovini del territorio.

L’evento si terrà all’aperto (in caso di maltempo al coperto) e sarà anche un’occasione per visitare l’Ecomuseo della Pecora delle Langhe. Inaugurato a novembre 2021, la caratteristica struttura in pietra di Langa rappresenta una fedele testimonianza della vita contadina del territorio dell’Alta Langa, dove l’allevamento della pecora è stato praticato da ogni famiglia dai tempi più lontani fino agli anni ’70 del secolo scorso.