L'Avis di Cuneo: "I pazienti non vanno in vacanza, donare il sangue in estate è ancora più importante"

Riceviamo e pubblichiamo:

Anche quest’anno, con l’arrivo dell’estate, si rinnova l’appello dell’Avis Provinciale di Cuneo e del Presidente Flavio Zunino ad andare a donare sangue ed emocomponenti.

Il fabbisogno di sangue come in ogni estate sta crescendo rispetto ai mesi invernali, anche solo per il maggior afflusso di turisti e per un incremento degli spostamenti ma, puntualmente, le donazioni calano.

Il consiglio per tutti è sempre lo stesso: prima di partire per le vacanze prenotate la donazione presso i centri di raccolta sangue presenti sul territorio e più vicini a voi.

Un grazie di cuore ai donatori e ai futuri donatori: c’è bisogno di sangue. C’è bisogno di voi. Venite a donare!

Leonardo Dolce, Coordinatore Consulta Giovani Avis Provinciale di Cuneo