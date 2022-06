Patrizia Manassero primo sindaco donna: cosa ne pensano i cuneesi? [VIDEO]

"Una bella novità per Cuneo, ma non si dovrebbero fare distinzioni di genere. L'importante è che faccia il proprio lavoro": questa l'opinione generale dei cuneesi riguardo l'elezione di un sindaco donna per la prima volta nella storia della città di Cuneo.

Dopo la vittoria di Patrizia Manassero all'elezioni del 26 giugno abbiamo chiesto ai residenti della città che cosa ne pensassero della vittoria di una donna all'elezioni, e se ritenessero che il fatto che sia originaria di una frazione (Madonna dell'Olmo) possa essere un vantaggio.

Abbiamo riscontrato un'opinione positiva, una città pronta al cambiamento, che pensa che l'arrivo di una sindaca possa portare una ventata d'aria fresca. Il fatto che sia una frazionista pare che sia un punto a suo favore, una conoscenza più ampia del territorio non può che essere un beneficio. Orgogliosi soprattutto i frazionisti Madonna dell'Olmo, che sono rimasti soddisfatti da questa vittoria.

Nel nostro servizio le opinioni dei cittadini.