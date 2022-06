"Pirati all'Arrembaggio": a Fossano uno spettacolo gratuito per i bimbi

Continua l'estate fossanese con spettacoli e concerti per tutte le età nella centrale piazzetta delle Uova in pieno centro storico dietro il Duomo. Prossimo appuntamento mercoledì 29 maggio alle ore 21 con uno spettacolo dedicato ai più piccoli dal titolo "Pirati all'Arrembaggio".

"Dopo il successo di quest'inverno, con uno spettacolo di magia natalizia in una gremita sala Barbero, abbiamo deciso di invitare nuovamente il mago Alberto Rossetto nella nostra città per uno spettacolo dal tema estate - spiega l'Assessore alle manifestazioni Donatella Rattalino - L'evento è gratuito e invitiamo tutti i bambini con le loro famiglie per una serata che va oltre al semplice intrattenimento ma che coinvolgerà in prima persona tutti i bimbi fossanesi".