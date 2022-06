Sergio Sordo è il nuovo presidente del Rotary Club Canale Roero

Si è svolta presso la sede guarenese del Rotary Club Canale Roero l’ultima conviviale dell’anno rotariano 2021-2022 che ha visto il passaggio di consegne tra Enrico Conterno e il nuovo presidente Sergio Sordo.



Il presidente uscente ha sottolineato il grande lavoro svolto dal Club durante l’anno, riassumendo i progetti e i service svolti. In questa occasione ha conferito a sei soci che si sono distinti nei vari servizi la ‘Paul Harris’, il più importante riconoscimento del Rotary International. I soci, oltre allo stesso Sergio Sordo, sono Enrico Girola, Agata Magorda, Fabrizio Costa, Gianluca Costa e Sergio Rolfo.



Durante la serata è stato accolto nel sodalizio anche un nuovo socio, il sindaco di Castagnito Carlo Porro.



La conviviale ha visto anche festeggiare i vent’anni di fondazione del club, con la premiazione dei soci fondatori e il ricordo dei presidenti che si sono susseguiti in questi primi decenni di attività. Al termine i ringraziamenti di Enrico Conterno a tutti i soci e ai componenti del direttivo per la preziosa collaborazione che ha visto portare a termine tutti i progetti promossi durante l’anno.



A seguire alcuni dei progetti realizzati nell’anno rotariano 2021/2022



- “Special Cheer” : il Rotary per l’inclusione sociale. Un progetto inclusivo che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di ragazzi con disabilità intellettive all’attività di cheerleading svolta dalla palestra Titans di Guarene.



- “L’ Automoteca va a scuola”. Il progetto ha previsto la partecipazione del Rotary Club Canale Roero per la costruzione di una nuova autoemoteca per la raccolta sangue, in sostituzione dell’attuale mezzo dell’Avis avente ormai cinquant’anni di vita. In merito l’Avis di Alba e le Avis di Langhe e Roero hanno avviato una grande campagna di raccolta fondi per l’acquisto del nuovo mezzo.



- “Borse di studio per Licei Artistici e accademici/Istituti d’arte del Piemonte”. Conseguentemente alla precedente concessione del patrocinio al progetto Sentieri dei Frescanti, nello spirito della continuità delle azioni rotariane è stata appoggiata la partecipazione al progetto dei Sentieri dei Frescanti e dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero per l’assegnazione di borse di studio rivolte a studenti del licei artistici e delle Accademie /Istituti d’ Arte del Piemonte.



- “Scriviamo end Polio Now: raccolta fondi”. A ottobre 2021, mese End Polio per il Rotary, è stata avviata una raccolta fondi attraverso la vendita di penne con i logo di Club e End-Polio, con l’obiettivo di ampliare il sostegno del sodalizio Rotary Club Canale Roero a favore della lotta per la End-Polio. La raccolta fondi si è conclusa a febbraio 2022 ed ha permesso di contribuire a favore della Polio plus per ben 1.750 euro.



Tiziana Fantino