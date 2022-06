Al Parco dell'Ingenio di Busca l'esposizione di costruzioni e diorami di LEGO

Sabato 2 luglio (14:30 – 19) e domenica 3 luglio (9 – 19), presso il Parco –

Museo dell’Ingenio di Busca (Viale Monsignor Leone Ossola 1), si terrà una grande esposizione di costruzioni e diorami realizzati con i mattoncini LEGO.

All’evento parteciperà anche l’artista Fabrizio Oberti e il fotografo Brignone Denis. Oberti presenterà le nuove realizzazioni di pitto/sculture legate al ciclo “Legoismo”, in cui elementi modulari di mattoncini Lego, si integrano con la sua pittura informale su base di alluminio e il tutto racchiuso da

teche di metacrilato, che vanno a creare dei micromondi fantastici, in cui il colore la fa da padrone ed i molteplici pezzi Lego utilizzati in ciascuna opera, danno origine a spazi tridimensionali surreali, ma al tempo stesso riconoscibili in apparenti scorci di cittadine vistedall’alto. In mostra parecchie realizzazioni di appassionati e collezionisti di veri e propri

capolavori costruiti con centinaia e migliaia di pezzi LEGO. Ingresso libero