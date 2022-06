Alba, per l'ultimo appuntamento di "Musica in Cascina" la straordinaria voce di Sang Eun Kim

Si conclude Sabato 2 luglio (ore 21), la prima edizione della rassegna che per quattro sabati, tra giugno e l’inizio di luglio, ha accompagnato l’estate albese e del territorio, in un progetto congiunto tra l’Associazione Colline del Gusto e Alba Music Festival.



La rassegna, con la direzione artistica di Giuseppe Nova, è il collegamento ideale tra l’Italy&USA – Alba Music Festival concluso a fine maggio e Suoni dalle Colline 2022, che inizierà al Castello di Verduno venerdì 8 luglio, portando da 16 anni la musica classica sul territorio di Langhe e Roero.

L’ultimo appuntamento di Musica in Cascina si svolgerà nella dimora storica denominata Ca ‘d Marieta, alle porte di Alba in località Piana Biglini: il giardino e i suoi porticati accolgono il pubblico amante della musica classica in un’atmosfera conviviale, la cornice raffinata e informale di una cascina storica piemontese per le serate che terminano in un brindisi con importanti vini del territorio.

L’ultimo appuntamento di sabato 2 luglio prevede un programma di grande fascino e raffinatezza, con le arpe dell’Orchestra Verdi di Milano, Elena Piva e Marta Facchera e la straordinaria voce di Sang Eun Kim.



Ingresso singolo 10 euro, incluso il brindisi a fine concerto. Libero sotto i dieci anni.

E' possibile la prenotazione online sul sito: www.albamusicfestival.com