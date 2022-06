Due marziani a Cuneo: Giuseppe Gibboni e Carlotta Dalia incantano il Classica Festival

Uniti nella musica e nella vita i due giovani talentuosi artisti Giuseppe Gibboni e Carlotta Dalia protagonisti lunedì 27 giugno nella suggestiva cornice di San Francesco per il secondo appuntamento del Cuneo Classica Festival 2022 organizzato dalla Promocuneo in collaborazione con il Comune e con il supporto della Fondazione CRC e CRT

Due “pezzi da novanta” che hanno proposto brani famosi e godibilissimi suonati ed interpretati con una maestria da grandi artisti di caratura internazionale quali sono nonostante la giovane età .



Giuseppe Gibboni vincitore del concorso Paganini 2021 suona il violino da quando aveva 3 anni e ha calcato molti palchi internazionali. Intonazione perfetta e tecnica strabiliante che rendono il suono molto affascinante pur se naturale e sincero.



Carlotta Dalia studia chitarra da quando aveva 8 anni e anche lei nel 2020 è stata la vincitrice del Paganini Guitar Festival. Rende palpabili al pubblico le sue idee musicali di cui si percepiscono tutti i colori grazie anche alla sua tecnica e eccezionale capacità interpretativa.

Gibboni e Dalia hanno guidato il folto pubblico presente in questo straordinario viaggio, eseguendo brani in duetto e come solisti, che ha ripercorso i brani di Nicolò Paganini, Francisco Tarrega, Mario Castelnuovo-Tedesco e Astor Piazzola. Spettatori estasiati non solo dalla loro bravura e dai virtuosismi, ma soprattutto dalla loro mai banale interpretazione in sintonia simbiotica che ha creato una sorta di incantesimo magico spezzato soltanto dal lungo applauso finale.



Entrambi studiano presso il Mozarteum di Salisburgo, ma l’estate è per loro piena di concerti e appuntamenti. Il prossimo è previsto sabato 2 luglio nella Chiesa di S. Vigilio a Cavalese in Val di Fiemme.

“È la prima volta per noi a Cuneo e ci siamo davvero trovati bene. Questa location è molto suggestiva e il pubblico è stato davvero caloroso .Speriamo di tornarci presto”

Dopo il concerto il Filippo e Carlotta si sono dimostrati molto disponibili e si sono fermati per foto e autografi, scambiando qualche parola anche con i tanti ragazzi presenti .

“Un bel segnale per Cuneo - ha detto l’assessore Cristina Clerico - vedere ragazzi incollati alla sedia per tutto il concerto con questo trasporto ed entusiasmo è meraviglioso “



“Per me è un evento storico per Cuneo. Avere il vincitore del Paganini dopo ben 24 anni che il premio non veniva vinto da un italiano è un avvenimento eccezionale L’ultimo italiano a vincere, infatti, era stato nel 1997 Giovanni Angeleri che era stato ospite proprio in quell’anno al Teatro Toselli. Quindi Cuneo per la seconda volta ha subito invitato il vincitore di questo concorso che è il più importante la mondo – commenta Vera Anfossi presidente uscente della Promocuneo – Il successo per me come musicista e insegnante è stato quello di vedere tanti giovani , tanti insegnati, violinisti e non solo. Quando dei fuori classe del genere si esibiscono trasmettono molta energia e diventano grande fonte di ispirazione per i nostri ragazzi”.

Sempre i giovani saranno protagonisti del prossimo appuntamento che chiuderà la rassegna Cuneo Classica Festival.

Il 13 luglio in piazza Virginio, quindi, andrà in scena la Boheme di Giacomo Puccini con l’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Paul-Emmanuel Thomas. Gli interpreti sono stati selezionati dal recentissimo Concorso Lirico Sordella e sul palco saranno presenti le scuole cuneesi e il Liceo Musicale Ego Bianchi tutti affiancati ovviamente da importanti professionisti.

I biglietti sono in vendita su www.promocuneo.it

Ridotto per gruppi di studenti e insegnanti disponibile contattando telefonicamente Promocuneo ai numeri: 0171 698388 +39 333 4984128