Fossano: tornano anche quest'anno gli aperitivi del venerdì in via Roma

Dopo il successo della prima edizione del 2021 torna l'evento "It's Friday then, l'aperitivo come non l'hai mai visto". Musica, relax e divertimento a Fossano con gli apertivi del venerdì in via Roma.



Un appuntamento nato da un gruppo di privati con l'appoggio logistico ed economico dell'Amministrazione Comunale di Fossano, di Ascom Fossano, grazie al prezioso supporto organizzativo della Consulta Giovani e con il contributo di Cassa di Risparmio di Fossano e tipografia Ferrero e Salomone.



Appuntamento venerdì 1, 8, 15, 22 e 29 luglio, in via Roma a Fossano (Locali aderenti: Barbis, Brungaj, Haiti, Il Faro Pizzeria, Caffè Victor, Caffè Grande e Caffè Roma).