Il concerto di Ferragosto sarà in presenza. La 42ª edizione potrebbe tornare a Limone Piemonte

Il 15 agosto la Granda tornerà ad ospitare l'amatissimo Concerto di Ferragosto.

Sarà la 42ª edizione, che finalmente torna in presenza nella sua versione pre-Covid, quella che radunava migliaia di appassionati nelle più suggestive località montane della nostra provincia, ad assistere all'esibizione dell'Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, trasmessa in diretta nazionale TV su RAI 3 e RAI Sat.

Dopo le due edizioni segnate dalla pandemia, su invito quella del 2020 al Castello di Casotto a Garessio e solo per 250 persone al Santuario di Castelmagno nel 2021, si torna quindi alla normalità.

E si dovrebbe tornare da lì dove si era interrotta, da Limone Piemonte.

E' questa la località che quasi certamente ospiterà il prossimo Concerto di Ferragosto, la stessa località che lo aveva ospitato nel 2019. Si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli, ma non dovrebbero esserci più dubbi sulla scelta della location.

Toccherebbe al Saluzzese ospitarlo, trattandosi di un evento che per sua natura è itinerante, ospitato ogni anno in una località diversa, per dare visibilità a livello nazionale alle nostre bellissime montagne grazie alle riprese della Rai. Ma Limone Piemonte è la località simbolo dell'alluvione dell'ottobre 2020, quella che ha pagatio il prezzo più alto alla tempesta Alex, con il Tenda ancora KO. E la scelta di riportare in valle Vermenagna la prima edizione in presenza è un segno di attenzione verso quel territorio fortemente colpito e danneggiato.

Il Concerto di Ferragosto è un evento sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione CRC, Provincia, Atl e Camera di Commercio di Cuneo. Ad eseguirlo l’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Andrea Oddone, che dovrebbe tornare per il sesto anno consecutivo.

Nei prossimi giorni l'ufficializzazione della location e la quasi certa conferma che sarà a Limone Piemonte, nella zona di Capanna Niculin.