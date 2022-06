Narzole, il sindaco-scrittore presenta la sua ultima fatica letteraria

"Il sogno può realizzarsi? Certo, il sogno è l'immagine in movimento di una passione, di un'inquietudine che scalpita, e se tu riesci a cavalcarla, dopo averla prima inseguita e poi agguantata, allora riesci a nutrirti di ogni tua giornata con pianezza e con gioia, superando gli ostacoli che il destino ha disposto lungo il tuo cammino". Questo dice Bruno Penna, parlando del suo ultimo libro "Lunavento. Tredici passi fino a qui" (edizioni Nerosubianco).

Dopo diverse pubblicazioni di poesia e di saggistica, questa volta l'autore affronta la narrativa del racconto, sviluppata in tredici capitoli che in qualche modo godono di una certa indipendenza, e in cui si entra sempre da una finestra in versi. Pagine stese con il suo stile personale, la storia raccontata è un invito a resistere e a combattere, ad annotare e inseguire le tracce dei sogni, a scoprire qual è la parte da recitare, la partitura per portare in scena la propria vita.

Il sindaco Penna, primo cittadino di Castiglione Tinella, direttore del consorzio di tutela delle grappe piemontesi, è anche un giornalista, un comunicatore e un cantautore, che attraverso le sue diverse esperienze prova a raccontare che cosa significa attraversare una vita complicata in scia a un sogno che sta correndo sul proprio orizzonte.

Il volume è disponibile nelle librerie e online, ma viene presentato anche sttraverso una serie di appuntamenti sul territorio, uno di questi quello di Narzole del 1 luglio alle 20.45 presso l'ala coperta di Palazzo Balocco.

L'autore destina tutti i suoi proventi della vendita del libro all'Ail sezione di Cuneo.

L'iniziativa rientra nel progetto degli "incontri con gli autori" che la Biblioteca di Narzole intende proporre tra le proprie attività istituzionali: l'intento è quello di avvicinare ulteriormente la popolazione alla lettura e di promuovere la condivisione d contenuti culturali.