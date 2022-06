«Robilante in rosa»: torna la camminata in memoria di Wilma Vallauri organizzata dalla Lilt

Domenica 3 luglio ci sarà la terza edizione di "Robilante in rosa".

La camminata nasce da un'idea solidale dello staff della Proloco "Amici di Robilante" per ricordare Wilma Vallauri insieme ai figli Nadia e Claudio e a tutta la comunità di Robilante.

Quest'anno la passeggiata si snoderà tra i boschi di castagno sopra Robilante, con un percorso panoramico di circa 4.5 km.

La partenza è prevista per le ore 10.00 dalla piazza centrale di Robilante e di lì inizierà il tragitto per arrivare alla cappella di Montasso. il tragitto verrà segnalato con palloncini bianchi e rosa e durante tutto il percorso sarà possibile trovare piccol punti di ristoro.

Arrivati al Montasso, alle 12.00 ci sarà un pasta party organizzato dai Massari, a seguire giochi e intrattenimenti per i bambini, al pomerigio la messa e per concludere tanta musica e divertimento per tutti.

Per chi ne avesse bisogno, solo per l'andata, sarà possibile usufruire di una navetta, che accompagnerà solo fino alla cappella del Malandrè, resterano poi circa 2 km pianeggianti da percorrere per raggiungere la frazione di Montasso.

I primi 350 iscritti riceveranno uno zainetto con all’interno una T-shirt tecnica Karu, una bottiglietta d’acqua e altri gadget.

l'intero ricavato della giornata verrà devoluto alla LILT di Cuneo per supportare l'attività a favore dei malati di tumore.

Iscrizioni e informazioni preso Lilt Cuneo 0171/697057 cuneo@legatumoricuneo.it

Tabaccheria Rosalia e Ornella 0171/789242

Deborah 347 1206472