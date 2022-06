Graglia: la nomina di Cirio alla guida del Comitato Europeo un riconoscimento al Piemonte

“Cirio alla guida della delegazione italiana del comitato europeo è importante riconoscimento al Piemonte e alla sua maggioranza. È sempre più evidente come la nostra regione sia tornata ad essere guardata come esempio dal resto del Paese.

Questo ruolo ci rafforza e può essere una occasione in più per rendere il Piemonte e il nostro Paese protagonista in Europa. La dimensione territoriale, soprattutto dei piccoli comuni, è forte se sono forti i nostri contatti e le nostre relazioni con il resto del mondo: sono certo che Alberto riuscirà ad assicurare questa interconnessione vestendo la normativa europea in base alle esigenze dei territori”.

Ad affermarlo il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.