Le penne nere di Verzuolo ricordano il 150° anno di fondazione delle Truppe Alpine

Anche gli Alpini Verzuolesi vogliono ricordare il 150° anno di fondazione delle Truppe Alpine, ed è per questa ragione che di comune accordo i 3 Gruppi di Verzuolo, Falicetto e Villanovetta, con il patrocinio del Comune di Verzuolo, organizzano una serata concerto con la partecipazione delle due realtà musicali della Sezione di Saluzzo: la Fanfara di Moretta ed il Coro “Guglio Bracco” di Revello.

La location sarà quanto mai suggestiva in quanto il tutto si terrà nel Parco della Resistenza, adiacente lo storico Palazzo Drago, ed anche rinfrescante in quanto il Parco Robinson (così è chiamato dai Verzuolesi) saprà ristorarci dai calori del prossimo mese di luglio.

La data prevista è sabato 2 luglio con inizio della serata alle ore 21.00, con ingresso libero.

Vista l’esiguità del numero dei parcheggi, si consiglia vivamente, per quelli che raggiungeranno Verzuolo in auto, di parcheggiare nella piazza Andrea Willy Burgo in modo tale che potrete concedervi quattro passi per raggiungere il sito del concerto.

Per il momento fissate la data del 2 luglio e non prendete impegni, gli Alpini di Verzuolo vi aspettano.

E visto che non di sola musica vive il corpo, la domenica successiva il gruppo di Verzuolovi invita alla seconda edizione di “Doi pas en coulina” la nostra camminata al santuario di Santa Cristina per ricordare gli alpini di Verzuolo che sono andati avanti e in special modo Giulio che di questo posto era innamorato.

La data è quella della domenica 10 luglio ed il programma è il seguente:

- ore 9.00 partenza del plotone dei camminatori da Piazza Willy Burgo accompagnati da valide guide locali che conoscono il percorso a memoria avendolo percorso anche sotto naja. In ogni caso il sito è raggiungibile anche in auto.

- ore 11.30 Santa Messa officiata da Don Mario

- ore 12.30 pranzo con affettati misti, polenta e spezzatino con salsiccia, gorgonzola, dolce, vini rosso e bianco e caffè, al costo di € 15.00, (bambini sotto i 10 anni offerta libera)

- pomeriggio libero per passeggiata ”digestiva e distensiva”, sfide a bocce e canti in compagnia.

Per una buona organizzazione è importante che la vostra adesione sia data in tempi utili e comunque entro e non oltre il giovedì 7 luglio presso la Cartoleria ERA di Corso Umberto, 31 e da Cicli Sport GASTALDI in Corso Umberto 32/34 con versamento di acconto di € 5.00 a persona

Per informazioni vi segnalo i seguenti numeri: Lorenzo 335 8006334 Claudio 335 6941253 Mauro 335 1037850

Non mi resta quindi che invitarvi a entrambi gli appuntamenti in modo tale da trascorrere alcune ore in compagnia e lontani dai pensieri e dalle incombenze che quotidianamente ci assillano.