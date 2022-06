Calcio, nonostante un super Miretti azzurrini fuori dagli Europei Under 19: Italia battuta 2-1 dall'Inghilterra

All’Italia non è bastato il rigore procurato e segnato al 12' dal saluzzese Fabio Miretti per piegare l’Inghilterra e qualificarsi alla finale del campionato europeo under 19 di calcio. Avanti 1-0 su rigore procurato proprio da Miretti, la formazione azzurra nella ripresa si è fatta rimontare e superare dagli inglesi che si sono poi imposti per 2-1.

Due colpi di testa su calci d'angolo hanno ribaltato la situazione. Al 58' è Scott, appena sceso in campo, a siglare il pareggio, poi il goal del sorpasso inglese ad otto minuti dal triplice fischio finale siglato da Quansah.

Il centrocampista della Juventus, colonna portante degli azzurrini, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cuneo, ha dato davvero il massimo contributo in questo torneo che per lui ha segnato l'esordio con la maglia della Nazionale il 6 giugno scorso giocando da titolare la gara contro il Lussemburgo.