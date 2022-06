Calcio Serie D - Fossano, manovre in mezzo al campo: Fogliarino resta, Medda ritorna

Prosegue il mercato del Fossano in vista del prossimo campionato, ancora in Serie D.

L'ultimo annuncio ufficiale della società blues riguarda due centrocampisti: Edoardo Fogliarino, confermatissimo dopo l'ottima stagione disputata e Samuele Medda che "torna alla base" dopo l'esperienza in Eccellenza con la maglia dell'Alba Calcio.

LA NOTA DEL FOSSANO CALCIO

"Una conferma e un rientro per i due giovani centrocampisti classe 2002 cresciuti nel nostro settore giovanile: Edoardo Fogliarino ormai una garanzia per il centrocampo azzurro con le sue 75 presenze in Serie D e Samuele Medda rientrato dall'esperienza in Eccellenza con Alba Calcio per dimostrare tutto il suo valore."

(Foto - pagina fb Fossano Calcio)