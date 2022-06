Cherasco: cresce l'attesa per i Campionati Italiani di ciclismo Juniores, definito il programma

Fervono i preparativi per i Campionati Italiani di ciclismo Juniores organizzati sabato e domenica a Cherasco dal Velo Club Esperia Piasco sotto l’egida della Federciclismo e del comitato piemontese della Fci.

La due giorni tricolore si apre sabato con la prova femminile e si chiude domenica con la corsa maschile.

Certa la partecipazione del Racconigi Cycling Team, formazione della provincia cuneese. Attesa al via anche Federica Venturelli (Team Gauss Fiorin), già campionessa italiana a cronometro, nonché mattatrice alla Tre Giorni Giudicarie, ultimo banco di prova in vista dell’Italiano.

Ultime ore anche per i selezionatori regionali per svelare le rappresentative maschili: a differenza delle donne infatti, tra gli uomini la partecipazione non è libera. La Struttura tecnica federale ha stabilito i numeri di atleti ammessi per ogni regione: in testa c’è la Lombardia che può portare 29 corridori, seguita dal Veneto con 23, poi Toscana con 15, Piemonte con 14 ed Emilia Romagna con 13. Trento e Bolzano partecipano divise, con 5 corridori per i trentini e 3 per gli altoatesini. “Maglia nera” per Molise e Basilicata con soli due atleti. Sono poi ammessi di diritto in entrambe le gare il campione italiano, il campione europeo e il campione mondiale in carica (sia di cross che di strada) se ancora appartenenti alla categoria.

In attesa degli ultimi dettagli, è stato definito il programma della due giorni, che coinvolge non solo la cittadina di Cherasco, ma anche Sant’Albano Stura, sede della partenza della gara maschile della domenica.

SABATO 2 LUGLIO

ORE 9,00 Ritrovo e punzonatura gara femminile: Sala Alpini - Cherasco

ORE 11,00 Riunione tecnica gara femminile: Municipio - Cherasco

ORE 11,30 Foglio firma e presentazione delle squadre gara femminile: Arco Del Belvedere - Cherasco

ORE 13,00 Partenza gara femminile: Via Vittorio Emanuele II – Cherasco

ORE 15,20 circa Arrivo gara femminile: Via Vittorio Emanuele II – Cherasco

ORE 16,00 circa Premiazione gara femminile: Cherasco

ORE 16,30 Apertura segreteria gara maschile: Sala Alpini – Cherasco

ORE 18,30 Riunione tecnica gara maschile: Municipio – Cherasco

DOMENICA 3 LUGLIO

ORE 11,00 Ritrovo gara maschile: Piazza Guglielmo Marconi – Sant’Albano Stura

ORE 11,30 Foglio firma e presentazione rappresentative maschili: Piazza Guglielmo Marconi – Sant’Albano Stura

ORE 12,55 Partenza trasferimento gara maschile: Piazza Guglielmo Marconi – Sant’Albano Stura

ORE 13,00 Partenza gara maschile: Dentis Recycling Italy, via Roma - Sant’Albano Stura

ORE 16,30 circa Arrivo gara maschile: Viale Vittorio Emanuele II - Cherasco

ORE 17,30 circa Premiazione: Cherasco

Informazioni dettagliate sui percorsi, cronotabelle e altimetrie al sito www.esperiapiasco.it o sui canali social Facebook (Campionati Italiani Ciclismo Juniores 2022), Instagram (tricolorejunior22), Twitter (TricoloreJunior22).