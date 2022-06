Corsa al Monte Faudo, Silvia Di Salvo del Roata Chiusani vince ad Imperia (SF55). In gara anche Marco Olmo

Domenica 26 giugno è andata in scena ad Imperia la 52^ edizione de La corsa al Monte Faudo, gara storica di 24,9km che da Imperia sale fino alla cima del Monte Faudo con un dislivello positivo totale di 1150m.

Presenti per l’Atletica Roata Chiusani Silvia Di Salvo, che giunge al traguardo in 2h51’32, aggiudicandosi la vittoria in categoria SF55, secondo gradino del podio SF50 per Monica Conterno, in 2h52’11.

Presente anche Marco Olmo, in gara nella seconda frazione di 8,5km da Santa Brigida al Faudo, della prova a staffetta.