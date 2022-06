Grande festa di fine stagione per la ASD Amico Sport

Il gran caldo percepito nell’impianto sportivo e ricreativo del gruppo alpini di Spinetta non ha per nulla scoraggiato gli oltre 120 partecipanti al pranzo di fine stagione; con ancora nel cuore le emozioni e le gioie dei Giochi Estivi Special Olympics di Torino, atleti, volontari e tecnici si sono ritrovati sabato 25 giugno a questo momento ricreativo che ha saputo far felici tutti.

“Abbiamo deciso di organizzare questa giornata per dire grazie agli atleti, alle loro famiglie e a tutti i tecnici e volontari per le tante attività e eventi che si è riusciti a portare avanti in questa stagione; abbiamo deciso di regalare a tutti i volontari, una semplice cartolina fotografica. Un piccolo ricordo di quanto la loro presenza sia in grado di generare sorrisi ed emozioni uniche.”, afferma Valentina “Speedy” Sechi, segretaria e tutto fare della Associazione. La giornata è trascorsa tra ottimo cibo, risate, partite di calcetto e beach volley, e con i racconti delle prossime vacanze estive; “Ora è tempo di salutarsi e risposare un po' tutti quanti, consapevoli di ripartire a settembre più determinati che mai. Buona estate a tutta la famiglia di Amico Sport e alle tante Aziende e privati che sempre sostengono le nostre attività.”, conclude la presidente Cristina Bernardi.