Handbike: tre alfieri della Polisportiva PASSO protagonisti a Somma Lombardo

Tra i tantissimi atleti che con le loro rispettive handbike hanno preso il via alla 12esima edizione del Gran Premio “Mariangela con noi” di domenica 26 giugno, sul circuito cittadino di Somma Lombardo, vi erano anche i portacolori della Polisportiva PASSO del direttore tecnico Remo Merlo: il campione olimpico di Tokyo 2021, Diego Colombari, il presidente del sodalizio cuneese Maurizio Tallone e Sperone Ivan.

Tutti e tre gli atleti hanno disputato un ottima prova per questo evento dedicato a Mariangela Pezzotta, assassinata nel gennaio 2004; il campione olimpico in carica non ha deluso le aspettative conquistando il primo posto della categoria h5 infliggendo agli avversari ben sei minuti di distacco e risultando poi essere primo assoluto.

Gradino più alto del podio anche per Sperone nell’h2, complice una superlativa prova di gara, mentre il presidente Tallone ha dovuto accontentarsi dell’11° posto; “Come presidente sono estremamente soddisfatto dei risultati che portiamo a casa, mentre al livello personale c’è un po' di rammarico perché ho scoperto solo in fase di carico bici che avevo un problema di forcella, ma nonostante tutto sono partito lo stesso e anche se un po' in difficolta ho concluso la gara.”, afferma Tallone.