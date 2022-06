Giorgio Daidola protagonista di "Esplorazioni" al Nuovi Mondi Festival di Valloriate

Domani, mercoledì 29 giugno alle ore 21, al campo base di Valloriate, lo scrittore, velista e sciatore Giorgio Daidola dialogherà con la psicologa Daniela Massimo, moderati dal giornalista e storico dell’alpinismo Roberto Mantovani, per capire, grazie al punto di vista del grande avventuriero, come la montagna possa anche essere esplorazione interiore dei propri limiti. La serata, dal titolo “Esplorazioni”, è organizzata in collaborazione con Acli Cuneo. Durante l’incontro sarà proiettato il film “Il dritto e il rovescio” di Alberto Sciamplicotti, in cui Daidola è attore protagonista, attraverso il quale scoprire i momenti belli e quelli difficili di una vita, la giovinezza e l’età adulta, gli amori e lo sci, i “giorni grandi”, le montagne più belle della terra, dall’Himalaya all’Antartide, salite e discese con gli sci ai piedi e secondo l’antica tecnica del telemark. Ingresso libero, si consiglia la prenotazione su eventbrite.it