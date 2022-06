Il nuovo pilone votivo di Pian Croesio a Pian Munè di Paesana

Un luogo vive anche per chi in quel luogo ci mette il cuore e la passione nel renderlo ogni giorno iù vivo! E’ il caso della borgata di Pian Croesio di Pian Munè.

Un’antica borgata che un tempo si popolava ogni estate di 30 famiglie che salivano al pascolo e oggi luogo incantato e scenario ogni anno dello spettacolare presepe vivente di Pian Munè.

Proprio qui, Piero Graziano, che un tempo con la sua famiglia in questa borgata ci trascorreva ogni estate, ha voluto donare un elemento prezioso, un ringraziamento a questo angolo di terra custode di ricordi e di antiche usanze.

Tra le baite disabitate, lungo il cammino che porta alla conca del Rifugio in quota è sorto il Pilone Votivo costruito proprio da Piero, come tradizione vuole e arricchito da una graziosa fontana, per diventare punto di ristoro e di preghiera per i camminatori.

La scorsa settimana il parroco di Paesana don Celestino Ribero è salito al pilone per dare la benedizione e domenica 3 luglio, alle ore 16.30 si è organizzata la camminata pre-serale per chi volesse visitarlo in compagnia.

PROGRAMMA DELLA VISITA

Partenza alle 16.30 per i camminatori che vogliono partire da Pian Munè dove si lascia la macchina.

Camminata di circa 90 minuti. Per chi volesse fare una camminata più semplice è aperta la seggiovia fino alle ore 17. In questo caso, una volta in quota, si raggiungerà il pilone in circa 20 minuti.

La discesa a valle sarà per tutti a piedi in circa 50 minuti.

La camminata sarà anche occasione per godersi la splendida fioritura che in queste settimane ha raggiunto il suo massimo splendore. La partecipazione alla camminata è gratuita.

La seggiovia in sola salita ha un costo di 5 euro.

Per chi volesse, al termine della camminata, è possibile cenare al rifugio Pian Munè a quota 1535 metri, dove si è arrivati con la macchina.

Info e prenotazioni al numero 328 6925406.